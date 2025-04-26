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 | Selahattin Demirel

Yol çalışmasında tarihi eser fışkırdı! Bulunanlar müzeye götürüldü

Aydın’da yol yenileme çalışmaları sırasında Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen kremasyon küpleri ve insan kemikleri bulundu. Keşif sonrası yol çalışmaları durduruldu, kalıntılar müzeye götürüldü. Bölgenin çevresinde de daha önce tarihi eser kalıntıları bulunduğu öğrenildi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.04.2025
saat ikonu 00:36
|
GÜNCELLEME:
26.04.2025
saat ikonu 00:36

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin Efeler ilçesi Kemer Mahallesi’nde Tralleis Antik Kenti’ne yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki bölgede gerçekleştirdiği yol çalışması sırasında büyük boyuttaki taşların arasından çıkan küpler, arkeoloji dünyasında heyecan oluşturdu.

Yol çalışmasında tarihi eser fışkırdı! Bulunanlar müzeye götürüldü

ÇALIŞMA DURDURULDU

Yapılan ilk incelemelerde küplerin, Roma Dönemi’nde ölen kişilerin yakıldıktan sonra kül ve kemiklerinin yerleştirildiği kremasyon kapları olduğu tespit edildi.

KALINTILAR MÜZEYE GÖTÜRÜLDÜ

Aydın Arkeoloji Müzesi ekipleri tarafından alanda yapılan incelemelerde çok sayıda insan kemiği bulundu. Keşfin ardından bölgedeki yol çalışmaları durdurularak güvenlik şeridiyle çevrildi. Bulunan kalıntılar koruma altına alınarak Aydın Arkeoloji Müzesi'ne götürüldü.

Yol çalışmasında tarihi eser fışkırdı! Bulunanlar müzeye götürüldü

"MENDERES DÖNEMİNDE MEZARLIKMIŞ"

Mahalle sakinleri bölgenin geçmişte mezarlık olarak kullanıldığını belirterek, "Bu bölge göçmenler gelmeden önce Adnan Menderes döneminde mezarlıkmış. Daha sonra göçmenler geleceği zaman ev yapılması için yol motoruyla düzleştirilmiş. Karşı binanın inşaatı sırasında da benzer kalıntılar çıkmıştı. Üst tarafta bir müteahhit bir evi yıkarken de duvar kalıntılarına rastlanmış ve o çalışmalarda da durdurulmuştu" ifadelerinii kullandı.

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