Yol kenarına el bombası bırakmışlardı! 8 şüpheli tutuklandı

19 Eylül 2024 07:20 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 07:23

İstanbul Beykoz'da otoyolun kenarında patlamamış 2 el bombası bıraktığı gerekçesiyle gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı,

İstanbul​ Beykoz​ ilçesinde otoyolun kenarında patlamamış 2 el bombası bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı. Bir şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

KAVACIK SAPAĞINA BIRAKTILAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, 12 Eylül'de Beykoz'da TEM Otoyolu'nun Kavacık bağlantısında yol kenarında 2 el bombası bulunmasına ilişkin ortak çalışma yürütmüştü. Güvenlik güçleri, Şişli ve Şile'de düzenlediği operasyonda 9 şüpheliyi yakalamış, adreslerde yapılan aramalarda 2 uzun namlulu silah, 3 uzun namlulu silah şarjörü, 72 mermi, 2 çelik yelek, 4 kar maskesi ile çalıntı araç ele geçirilmişti.

2 MADDEDEN SUÇLAMA

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheli​, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Şüphelilerden 8'i savcılıktaki ifadelerinin ardından "tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması veya el değiştirmesi" ile "6136 sayılı Kanun'un 12/1-4 maddesine muhalefet" suçlarından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Bir kişi ise adli kontrol hükümleri uygulanarak salıverildi.