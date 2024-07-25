Yol kenarında çürümüş ceset bulundu! Kahreden detay ortaya çıktı

25 Temmuz 2024 17:12 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 17:19

Çenedağ Mahallesi'nde ikamet eden 87 yaşındaki Alzheimer hastası Emine Yıldırım tam bir yıldır her yerde aranıyordu. Günlerce yapılan arama-kurtarma çalışmalarında da yaşlı kadına ait tek bir iz bile bulunamadı.

YAŞLI KADININ CESEDİ BULUNDU

Yıldırım'ın arama çalışmalarına bugün İstanbul'dan gelen ekipler de dahil oldu. Hassas burunlu köpek Zeyna'nın da katıldığı arama çalışmaları sırasında TEM Otoyolu'ndaki yeşillik alanda çürümüş ceset bulundu.

Kocaeli adli tıp morgunda ceset üzerinde yapılan inceleme ve Yıldırım ailesinin de yaptığı teşhiste cesedin Emine Yıldırım'a ait olduğu kesinleşti.