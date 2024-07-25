Yol kenarında çürümüş ceset bulundu! Kahreden detay ortaya çıktı
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
25 Temmuz 2024 17:12 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 17:19
Kocaeli'nin Derince ilçesinde bulunan cesedin 1 aydır kayıp olan 87 yaşındaki Emine Yıldırım'a ait olduğu ortaya çıktı.
Çenedağ Mahallesi'nde ikamet eden 87 yaşındaki Alzheimer hastası Emine Yıldırım tam bir yıldır her yerde aranıyordu. Günlerce yapılan arama-kurtarma çalışmalarında da yaşlı kadına ait tek bir iz bile bulunamadı.
YAŞLI KADININ CESEDİ BULUNDU
Yıldırım'ın arama çalışmalarına bugün İstanbul'dan gelen ekipler de dahil oldu. Hassas burunlu köpek Zeyna'nın da katıldığı arama çalışmaları sırasında TEM Otoyolu'ndaki yeşillik alanda çürümüş ceset bulundu.
Kocaeli adli tıp morgunda ceset üzerinde yapılan inceleme ve Yıldırım ailesinin de yaptığı teşhiste cesedin Emine Yıldırım'a ait olduğu kesinleşti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı