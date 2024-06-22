Yol kenarında erkek cesedi bulundu
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
22 Haziran 2024 13:27 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 13:51
Bandırma-Karacabey karayolu kenarında bir erkek cesedi bulundu.
Bandırma-Karacabey karayolunun 20. kilometresinde, jandarma ekipleri tarafından bir ağacın kenarında erkek cesedi bulundu.
Olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra yapılan incelemelerde şahsın kimliğine ulaşılamadı. Şahsın Karacabey kırsalından Bandırma ikametine doğru yürüdüğüne dair duyum alındığı belirtildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı