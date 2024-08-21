Yol verme kavgası kanlı bitti! O anlar kamerada

21 Ağustos 2024 05:18 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 05:19

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine baülı Şirinkuyu Mahallesi’nde meydana gelen olayda, yol verme meselesi yüzünden iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Olayda yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis, kavgaya karışan şahısları gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Öte yandan, kavga bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.