Yol verme tartışması! İETT şoförü araçtan inip sürücüye böyle saldırdı
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
29 Ağustos 2024 14:54 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 14:54
İstanbul'da meydana gelen yol verme tartışması kavgaya dönüştü. İETT şoförü araçtan inip bir anda tartıştığı otomobil sürücüsüne yumruk attı. O anlar bir yolcu tarafından saniye saniye kaydedildi.
İstanbul Başakşehir'de yol verme tartışmasında İETT otobüsü şoförüyle bir otomobil sürücü arasında yol verme tartışması yaşandı. Tartışma sırasında öfkelenen otobüs şoförü bir anda araçtan inip diğer aracın sürücüsüne yumruk atmaya çalıştı.
YOLCULAR KAYDETTİ
O anlar otobüsteki bir yolcu tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde otobüs şoförünün inip otomobil sürücüsüne yumruk salladığı görülüyor. Otomobil sürücüsü ise kapılarını ve camlarını kapatarak saldırıdan korunmaya çalıştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı