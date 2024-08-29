Yol verme tartışması! İETT şoförü araçtan inip sürücüye böyle saldırdı

29 Ağustos 2024 14:54 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 14:54

İstanbul Başakşehir'de yol verme tartışmasında İETT otobüsü şoförüyle bir otomobil sürücü arasında yol verme tartışması yaşandı. Tartışma sırasında öfkelenen otobüs şoförü bir anda araçtan inip diğer aracın sürücüsüne yumruk atmaya çalıştı.

YOLCULAR KAYDETTİ

O anlar otobüsteki bir yolcu tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde otobüs şoförünün inip otomobil sürücüsüne yumruk salladığı görülüyor. Otomobil sürücüsü ise kapılarını ve camlarını kapatarak saldırıdan korunmaya çalıştı.