Yol verme tartışmasında ortalık savaş alanına döndü! Birbirlerine balta ve sopalarla saldırdılar
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
16 Temmuz 2024 09:49 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 10:04
Bursa'da cadde üzerinde iki araç sürücüsü yol verme tartışmasın tutuştu. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce taraflar birbirlerime balta ve sopalarla saldırdı.
Bursa'da meydana gelen korku dolu anlarda iki aracın sürücüsü yol verme meselesi nedeniyle tartıştı.
Sözlü başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
BALTA VE SOPALARLA BİRBİRLERİNE GİRDİLER
Araçtan inen taraflar, otomobillerinden aldıkları balta ve sopalar ile birbirlerine girdiler.
Yumrukların havada uçuştuğu kavgada, cadde adeta savaş alanına döndü. Çevredekilerin araya girmesiyle ayrılan taraflar araçlarına binip olay yerinden uzaklaşırken, korku dolu anlar kameraya saniye saniye yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı