Yolcu kustu, pilot alarma geçti: Çok kötü!
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
14 Ağustos 2024 13:40 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 13:59
Atatürk Havalimanı’na iniş yapmak için alçalan uçakta bir yolcu kustu. Durum pilota bildirilmesi üzerine hemen kule ile iletişime geçildi. Pilot iniş için öncelik istedi.
Dün öğle saatlerinde Atatürk Havalimanı'nda pist üzerinde bulunan kuş sürüleri nedeniyle uçuş trafiğinde kısa süreli aksaklıklar yaşandı.
YOLCU FENALAŞTI VE KUSTU
Kuşlar pistten uzaklaştırılırken, iniş yapacak uçaklar havada tur atarak beklemek zorunda kaldı. Kuş sürülerinin temizlenmesi için bekleyen bir uçağın pilotu, yolculardan birinin kusması üzerine Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrolü ile iletişime geçerek iniş önceliği talep etti.
PİLOT ÖNCELİKLİ İNİŞ İSTEDİ
Pilotun, “Bir yolcumuzun durumu kötü, kustu. İnişi dikkatlice gerçekleştirebilir miyiz?” şeklindeki talebi üzerine hava trafik kontrolü, kuş çalışması yapan ekiple irtibata geçeceğini belirtti. Pistteki kuşlar uzaklaştırıldıktan sonra uçak sorunsuz şekilde inişini tamamladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı