Yolcu kustu, pilot alarma geçti: Çok kötü!

14 Ağustos 2024 13:40 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 13:59

Havada dehşete düşüren anlar! Uçak türbülans girdi: Çok sayıda yaralı var

Havada dehşete düşüren anlar! Uçak türbülans girdi: Çok sayıda yaralı var

Dün öğle saatlerinde Atatürk Havalimanı'nda pist üzerinde bulunan kuş sürüleri nedeniyle uçuş trafiğinde kısa süreli aksaklıklar yaşandı.

YOLCU FENALAŞTI VE KUSTU

Kuşlar pistten uzaklaştırılırken, iniş yapacak uçaklar havada tur atarak beklemek zorunda kaldı. Kuş sürülerinin temizlenmesi için bekleyen bir uçağın pilotu, yolculardan birinin kusması üzerine Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrolü ile iletişime geçerek iniş önceliği talep etti.

PİLOT ÖNCELİKLİ İNİŞ İSTEDİ

Pilotun, “Bir yolcumuzun durumu kötü, kustu. İnişi dikkatlice gerçekleştirebilir miyiz?” şeklindeki talebi üzerine hava trafik kontrolü, kuş çalışması yapan ekiple irtibata geçeceğini belirtti. Pistteki kuşlar uzaklaştırıldıktan sonra uçak sorunsuz şekilde inişini tamamladı.