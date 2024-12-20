Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Yolcu otobüsünü kaçırıp dehşet saçtı! Mahalle mahalle dolaşıp onlarca araca zarar verdi

Yolcu otobüsünü kaçırıp dehşet saçtı! Mahalle mahalle dolaşıp onlarca araca zarar verdi

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
20 Aralık 2024 12:49 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 12:52
Yolcu otobüsünü kaçırıp dehşet saçtı! Mahalle mahalle dolaşıp onlarca araca zarar verdi

Elazığ'da sabaha karşı alkollü bir kişi dehşet saçtı. Kültürpark civarında park halinde bulunan bir yolcu otobüsünü kaçıran alkollü adam mahalle mahalle dolaşıp yaklaşık 30 araca zarar verdi.

Dehşete düşüren olay sabaha karşı saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Alkollü bir şahıs Kültürpark civarında park halinde bulunan bir yolcu otobüsünü kaçırdı. Otobüsle mahalle mahalle gezip yaklaşık 30 araca çarparak maddi hasara yol açtı.

Yolcu otobüsünü kaçırıp dehşet saçtı! Mahalle mahalle dolaşıp onlarca araca zarar verdi - 1. Resim

ARAÇ SAHİPLERİ ŞOKE OLDU

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis​ ekipleri sevk edildi. Ekipler, alkollü şahsı gözaltına alırken kaçırılan otobüs​ durduruldu. Olayın ardından araç sahipleri büyük şaşkınlık yaşadı. Polis, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Yolcu otobüsünü kaçırıp dehşet saçtı! Mahalle mahalle dolaşıp onlarca araca zarar verdi - 2. Resim

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
otobüspolis

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...