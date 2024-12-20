Yolcu otobüsünü kaçırıp dehşet saçtı! Mahalle mahalle dolaşıp onlarca araca zarar verdi
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
20 Aralık 2024 12:49 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 12:52
Elazığ'da sabaha karşı alkollü bir kişi dehşet saçtı. Kültürpark civarında park halinde bulunan bir yolcu otobüsünü kaçıran alkollü adam mahalle mahalle dolaşıp yaklaşık 30 araca zarar verdi.
Dehşete düşüren olay sabaha karşı saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Alkollü bir şahıs Kültürpark civarında park halinde bulunan bir yolcu otobüsünü kaçırdı. Otobüsle mahalle mahalle gezip yaklaşık 30 araca çarparak maddi hasara yol açtı.
ARAÇ SAHİPLERİ ŞOKE OLDU
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, alkollü şahsı gözaltına alırken kaçırılan otobüs durduruldu. Olayın ardından araç sahipleri büyük şaşkınlık yaşadı. Polis, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı