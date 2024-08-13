Yolcu otobüsünün karıştığı kaza kameraya yansıdı

13 Ağustos 2024 23:14 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 23:15

Söke-Milas kara yolu Gölbent Mahallesi mevkisindeki kazada seyir halinde olan U.T. kontrolündeki iş makinesi ile aynı yönde seyir halinde olan S.S. kontrolündeki 35 BAA 137 plakalı Pamukkale firmasına ait yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, UMKE ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan iş makinesi operatörü ile otobüsteki 7 kişiyi ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

OPERATÖRÜN DURUMU AĞIR

Kazada yaralanarak hastanede tedavi altına alınan iş makinesi operatörü U.T.'nin durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kaza anı ise anbean otobüs kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aynı yönde seyreden otobüsün bir anda iş makinesine çarpması yer aldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.