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Yolcu otobüsünün karıştığı kaza kameraya yansıdı

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
13 Ağustos 2024 23:14 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 23:15
Yolcu otobüsünün karıştığı kaza kameraya yansıdı

Aydın'da yolcu otobüsünün seyir halindeyken önündeki iş makinesine çarptığı anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Kazada 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

Söke-Milas kara yolu Gölbent Mahallesi mevkisindeki kazada seyir halinde olan U.T. kontrolündeki iş makinesi ile aynı yönde seyir halinde olan S.S. kontrolündeki 35 BAA 137 plakalı Pamukkale firmasına ait yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çarpıştı.

Yolcu otobüsünün karıştığı kaza kameraya yansıdı - 1. Resim

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, UMKE ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan iş makinesi operatörü ile otobüsteki 7 kişiyi ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yolcu otobüsünün karıştığı kaza kameraya yansıdı - 2. Resim

OPERATÖRÜN DURUMU AĞIR

Kazada yaralanarak hastanede tedavi altına alınan iş makinesi operatörü U.T.'nin durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kaza anı ise anbean otobüs kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aynı yönde seyreden otobüsün bir anda iş makinesine çarpması yer aldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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