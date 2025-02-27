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 | Sule Altinel

Yolcu taşımacılığında yeni dönem: 1 Temmuz'dan sonra zorunlu olacak!

İçişleri Bakanlığınca, Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Yolcu taşımacılığında yeni dönem: 1 Temmuz'dan sonra zorunlu olacak!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.02.2025
saat ikonu 06:10
|
GÜNCELLEME:
27.02.2025
saat ikonu 06:10

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla taksi ve dolmuşlara araç takip sistemi, kamera ve acil durum butonu zorunluluğu getirilmişti. Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yeni kararla değişikliğe gidildi.

Karayolu Taşıma Kanunu, Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve Belediye Kanunu kapsamında ticari olarak yolcu taşımacılığında kullanılan M2 ve M3 sınıfı taşıtlar, belediyelere ait veya belediyeler tarafından yetkilendirilen toplu taşıma taşıtları ile taksi ve taksi dolmuşlarda araç takip ve kamera sistemi ile görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonu teçhizatı bulundurma şartı, taşıtların 1 Temmuz 2025 tarihinden sonraki ilk muayenelerine kadar aranmayacak.

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Resmi gazete nedir?
Resmî gazete veya hükûmet gazetesi, devlet kararlarını ve yasaları yayımlamakla yetkilendirilen süreli yayındır. Fiziki, elektronik veya her iki şekilde de yayımlanabilir.
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