Yolcu uçakta düşük yaptı: O anlar kule-pilot konuşmalarına yansıdı

29 Temmuz 2024 11:01 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 11:11

İstanbul Sabiha Gökçen-Dalaman seferini gerçekleştiren uçak, kalkışından kısa süre sonra hamile bir yolcu rahatsızlandı. Düşük yaptığı anlaşılan kadın için uçaktaki herkes seferber oldu. Yaşanan olay sonrası pilot, Sabiha Gökçen Hava Trafik Kontrol Merkezi ile irtibata geçerek durumu bildirdi.

O ANLAR KULE-PİLOT KONUŞMASINA YANSIDI

Düşük yapan yolcu nedeniyle ivedi bir şekilde park pozisyonuna sağlık ekibi ve ambulans gönderildi. Pilot ve kabin ekipleri yolcunun hemen hastaneye kaldırılması için zamanla yarıştı. Düşük yapan kadın yolcu hastaneye kaldırıldı. O anlar kule pilot konuşmalarına yansıdı.



Pilot: Efendim 301 nolu park pozisyonundayız, hamile bir yolcumuz düşük yaptığını belirtmiş arkadaşlarımıza.

Kule: 301 numaradasınız mutabık mıyız?

Pilot: Mutabıkız bir ambulans talep edeceğiz.

Kule: Anlaşıldı iletiyoruz hemen.

Pilot: Teşekkürler.

Kule: Koltuk numarasını öğrenebilir miyiz. Ön kapıya mı arka kapıya mı yakın?

Pilot: Efendim, yolcumuz arka kapı tarafında bekliyor şuan.

Kule: Arka kapı anlaşıldı.