Yolcular içindeyken halk otobüsünü alevler sardı

05 Haziran 2024 17:50 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 17:53

Antalya'nın Kepez ilçesinde halk otobüsünde yangın paniği yaşandı.

Atatürk Mahallesi Sakarya Bulvarı'nda 07 AU 0380 plakalı halk otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Şoförünün kapıları açarak yolcuları hızla tahliye ettiği halk otobüsünde alevler kısa sürede tüm aracı sardı.

Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında otobüs kullanılamaz hale geldi. Polisin yangına ilişkin incelemesi sürüyor.