Yolculuğu arife gününe bırakanlar yollarda perişan oldu! Trafikte yoğunluk sürüyor

15 Haziran 2024 18:18 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 19:00

Bayram tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde değerlendirmek isteyenlerden yolculuğu son güne bırakanlar trafik çilesi çekti.

Düzce geçişinde hem D-100 karayolunda hem de Anadolu otoyolunda yoğunluk devam ediyor. Hem D-100 karayolunda hem de Anadolu Otoyolunda alınan önlemlerle yollarda akıcı yoğunluk sürüyor. Jandarma ekipleri D-100 üzerinde, polis ekipleri ise Anadolu Otoyolu üzerinde önlemler alarak herhangi bir aksaklığa mahal vermiyor. Her iki yoldaki akıcı trafik ise havadan dron ile görüntülendi.

Kurban Bayramı tatili için yolan çıkan tatilciler, Gerede - Karadeniz yolunda aşırı yoğunluğa neden oldu. Trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.

KARADENİZ BAĞLANTI YOLUNDA TRAFİK YOĞUN

Yoğunluk nedeniyle Gerede-Karadeniz bağlantı yolunda ulaşım zaman zaman durma noktasına geliyor. Trafik akışının yavaşlaması sonucu bölgede araç kuyruğu oluştu.

"İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı" olarak bilinen Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ile Gerede gişeleri arasında ise sabah saatlerinden itibaren görülen yoğunluk kısmen azaldı.

Güzergahlarda meydana gelen hasarlı kazalar ve araç arızaları zaman zaman yoğunluğu artırıyor. Karayolları, trafik ve jandarma ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor.

Öte yandan Anadolu Otoyolu'nun Bolu, Sakarya, Kocaeli ve Düzce kesiminde Ankara istikametinde trafik kısmen akıcı seyrediyor.

Otoyolun Düzce kesiminde gişeler, Kaynaşlı ve viyadükler mevkileri ile Sakarya'da Kuzey Marmara Otoyolu'nun sona erdiği, Anadolu Otoyolu'na bağlantı sağlanan Akyazı bölgesinde trafiğin daha yavaş ilerlediği görülüyor.

Güzergahların İstanbul istikametinde ise trafik normal akışında ilerliyor.

TEKİRDAĞ YÖNÜNDE TRAFİK DURMA NOKTASINDA

Tekirdağ'da Beyazköy, Yeniçiftlik, Yenice ve Üniversite kavşaklarında yoğunluk gün boyunca davam etti.

Öte yandan Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ve Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ve trafik ekipleri yollarda muhtemel kazaların önüne geçmek ve olumsuz durumların yaşanmaması için tedbirlerini arttırdı. Sürücüleri hız yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, takip mesafelerine dikkat etmeleri ve hatalı sollama yapmamaları konusunda uyaran ekipler, güvenlik önlemlerinin artarak bayram tatili boyunca devam edeceğini belirttiler.