Yolda yürürken bir anda ısırdı! Saldırgan sokak köpeği kuduz çıktı
Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
06 Haziran 2024 17:03 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 17:15
Son günlerde tartışmaların odağında olan başıboş sokak köpeği sorunu hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşları tehlikeye atan köpek saldırılarını son durağı Şanlıurfa oldu. Yolda yürüyen bir vatandaşı ısıran köpeğin kuduz olduğu ortaya çıktı.
Eyyübiye ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yolda yürüyen Mustafa Şahin isimli vatandaş, başıboş bir köpeğin saldırısına uğradı.
EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE KURTULDU
Saldırıda ayağından ısırılan Şahin, hastanede tedavi altına alındı. Belediye ekiplerinin yakaladığı köpek ise öldü. Köpekten numune alan ekipler, Adana Veteriner Kontrol Müdürlüğüne gönderdi. Test sonuçlarında köpeğin kuduz olduğu ortaya çıktı.
KÖPEKLER TOPLATILMAYA BAŞLANDI
Köpek tarafından ısırılan vatandaş Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, bölgeye giden ekipler başıboş köpekleri toplamaya başladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı