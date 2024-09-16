Yolda yürürken kafasına tabela düştü! Dehşete düşüren an kamerada

16 Eylül 2024 14:46 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 14:47

Avcılar'da yürekler ağza geldi. Sevkiyat için markete yanaşan bir kamyon tabelaya çarpınca yoldan geçen bir vatandaş ölümden döndü. Onlarca kilo ağırlığındaki tabela çarpmanın etkisiyle marketten çıkan adamın kafasına düştü. Şoke eden anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

İstanbul​ Avcılar​'da meydana gelen bir vatandaşın ölümden döndüğü anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Sevkiyat için geri manevra yaparak markete yanaşan kamyonun kasası, tabelaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle onlarca kiloluk tabela, alışverişten çıkan bir vatandaşın kafasına düştü.

MARKETTEN ÇIKARKEN KAFASINA TABELA DÜŞTÜ!

Markete sevkiyat için yanaşan kamyon​, geri manevra ile rampaya yanaşmak istedi. Bu sırada kamyonun kasası marketin tabelasına çarptı. Yerinden çıkan metrelerce uzunluktaki tabela, elinde poşetlerle marketten çıkan vatandaşın üzerine düştü. Tabelayla birlikte yere düşen adama çevredeki vatandaşlar yardıma koştu.

ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Durumun 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verilmesiyle ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralı vatandaş ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu bildirilirken yürekleri ağza getiren anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

ESNAF O KORKU DOLU ANLARI ANLATTI

Yaşanan olayı anlatan esnaf Ali İhsan Candaş, "Sevkiyat için yanaşan kamyon marketin tabelasına çarptı. Düşen tabela marketten çıkan komşumuzun üzerine düştü. Allah'tan adamın kafasına değil sırtına geldi, sonrasında adam yere düştü. Sağlık ekipleri gelerek hastaneye kaldırıldı, durumunun iyi olduğu söyleniyor. Kendisi de olayı anlayamamış zaten" dedi.