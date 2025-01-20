Yolda yürüyen genç kıza yumruk atmıştı! O maganda serbest kaldı

20 Ocak 2025 06:31 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 06:39

Kahramanmaraş'ta kaldırımda yürüyen genç kıza yumruk atarak elmacık kemiğini kıran maganda tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Haberi alan genç kız dünyasının başına yıkıldığını söyleyerek adalet istedi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi geçtiğimiz perşembe günü yaşanan bir olay Türkiye’nin gündemine oturmuştu. 23 yaşındaki Nisa Akdere, sabah saatlerinde kaldırımda tek başına yürürken tanımadığı Y.E.Y. isimli şahsın şiddetli yumruk darbesiyle kanlar içinde yerde kalmıştı. Olay sonrası gözaltına alınan şehir magandasının serbest kaldığı öğrenilirken, büyük travma yaşayan genç kadın duruma isyan ederken, psikolojik olarak yıkıma uğradığını söyledi.

“GÖZÜME PERDE İNDİ”

Yaşadığı korku dolu dakikaları anlatan genç kız, "İş yerime çok az bir mesafe kalmıştı. Karşımdan gelen bir şahsın saldırısına uğradım. Sol gözüme vurmasıyla bir anda yere düştüm toparlanamadım. Sağ gözüme perde indi, sol gözümden kanlar aktı. Yardım edin çığlığını attıktan sonra hiçbir şey hatırlamıyorum” dedi.

“BAŞKASINI ÖLDÜREBİLİR”

Sol özü açılan, elmacık kemiği kırılan ve saldırı esnasında düştüğü için kafasının arka tarafında da hasar oluşan Akdere, tedavisi sonrası, saldırgan Y.E.Y.’nin yakalanması için karakola gittiğini belirterek , "Şahsın, 17 Ocak Cuma günü mahkemeye çıkacağını biliyordum ve tutuklanma haberini aldım. Aradan bir gün geçtikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını öğrenince dünyam başıma yıkıldı. Bana bu saldırıyı yapan Y.E.Y.'nin bir an önce yakalanıp en ağır cezayı almasını çok istiyorum. Belki ben hayatta kalmış olabilirim ama benden sonrakiler hayatta kalmayabilir. Şu an sokağa çıkamaz hale geldim. Psikolojim altüst olmuş durumda, bana yardımcı olun ve beni destekleyin" dedi.