Yolda yürüyen kadının acı sonu kamerada! Hiç beklemediği anda üzerine devrildi

26 Ekim 2024 21:43 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 21:44

Kırıkkale'de 71 yaşındaki kadının yolda yürürken feci kaza kameraya yansıdı. Kuvvetli rüzgar sebebiyle yerinden çıkan reklam tabelası kadının üzerine düştü. O anlar kameraya yansıdı.

Kırıkkale​'de kuvvetli rüzgarda yerinden çıkan reklam tabelası 71 yaşındaki kadının üzerine devrildi. 55 gün yoğun bakımda kalan yaşlı kadın yaşamını yitirdi.

1 Eylül günü Etiler Mahallesi Karacalı Caddesi'ndeki olayda savrulan reklam tabelası, kaldırımda yürüyen 71 yaşındaki Asiye Doğançay'ın üzerine düştü. Tabela altında kalan yaşlı kadın yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansta yapılan ilk müdahale sonrası Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

20 GÜN TEDAVİ GÖRDÜ TEKRAR RAHATSIZLANDI YAŞAMINI YİTİRDİ

Yaklaşık 20 günlük tedavi sürecinin ardından taburcu edilen Doğançay, 10 Ekim'de yeniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Palyatif serviste tedavi gören Doğançay, yapılan tüm müdahalelere rağmen 25 Ekim'de hayatını kaybetti. Hastane raporunda ise ölüm nedeni "normal ölüm" olarak kaydedildi. Öte yandan reklam tabelasının kadının üzerine düştüğü anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.