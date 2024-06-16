Yoldan çıkan minibüs şarampole uçtu: Yaralılar var

16 Haziran 2024 11:08 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 11:11

Kastamonu'da meydana gelen kazada; Muzaffer Ö. idaresindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampolde tarlaya uçtu.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada sürücü Muzaffer Ö. ile engelli oğlu Mehmet Ö. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.