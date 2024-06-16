Yoldan çıkan minibüs şarampole uçtu: Yaralılar var
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
16 Haziran 2024 11:08 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 11:11
Kastamonu'da yoldan çıkan minibüs, şarampole uçtu. Taklalar atan minibüste bulunan 2 kişi yaralandı.
Kastamonu'da meydana gelen kazada; Muzaffer Ö. idaresindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampolde tarlaya uçtu.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada sürücü Muzaffer Ö. ile engelli oğlu Mehmet Ö. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazanın ardından jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı