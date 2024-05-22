Yoldan çıkan otobüs ağaca çarptı! Çok sayıda yaralı var

22 May 2024 16:43 - Güncelleme : 22 May 2024 16:44

Tırdan dökülen malzeme zincirleme kazaya neden oldu: 11 yaralı

Tırdan dökülen malzeme zincirleme kazaya neden oldu: 11 yaralı

Afyonkarahisar’da feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

Afyonkarahisar’da feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

Isparta'da meydana gelen trafik kazasında; 21 yolcu ve mürettebat ile Afyonkarahisar’dan Antalya istikametine seyir halinde olan ve E.D. (47) kontrolündeki otobüs, kontrolden çıkarak ağaca çarptı.

Kazada ilk belirlemelere göre 11 kişi yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralılar Isparta’da bulunan hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekipleri otobüste tedbir amaçlı çalışma yaparken jandarma ve polis ekipleri başka bir kaza yaşanmaması için trafik kontrolü sağladı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.