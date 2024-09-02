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Yollar göle döndü, koltuk bile sel sularına kapıldı!

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
02 Eylül 2024 17:02 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 17:11

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde etkili olan şiddetli yağışlar hayatı felç etti. Trafiğin durma noktasına geldiği kentte araçlar suya gömüldü. Vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde sele kapılan koltuk da dikkat çekti.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde etkili olan sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı. Aniden bastıran yağış hayatı felç etti. İlçedeki yollar adeta göle dönerken birçok araç suya gömüldü. 

Su birikintileri nedeniyle bazı yollar trafiğe kapanırken, sürücüler zor anlar yaşadı.

Yollar göle döndü, koltuk bile sel sularına kapıldı! - 1. Resim

KOLTUK SELE KAPILDI

Özellikle ilçenin ana arterlerinde biriken yağmur suyu, araçların ilerlemesini neredeyse imkansız hale getirdi. Bazı araçlar suda mahsur kalarak ilerlemekte güçlük çekti. İlçede trafik akışı büyük ölçüde aksarken, belediye ekipleri su tahliye çalışmalarına hız verdi. Ayrıca vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde bir koltuğun suda sürüklenerek ilerlediği gözlendi.

Meteoroloji yetkililerinden yapılan açıklamada, yağışların önümüzdeki saatlerde de etkisini sürdürebileceği ve vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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