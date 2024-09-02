Yollar göle döndü, koltuk bile sel sularına kapıldı!

02 Eylül 2024 17:02 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 17:11

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde etkili olan sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı. Aniden bastıran yağış hayatı felç etti. İlçedeki yollar adeta göle dönerken birçok araç suya gömüldü.

Su birikintileri nedeniyle bazı yollar trafiğe kapanırken, sürücüler zor anlar yaşadı.

KOLTUK SELE KAPILDI

Özellikle ilçenin ana arterlerinde biriken yağmur suyu, araçların ilerlemesini neredeyse imkansız hale getirdi. Bazı araçlar suda mahsur kalarak ilerlemekte güçlük çekti. İlçede trafik akışı büyük ölçüde aksarken, belediye ekipleri su tahliye çalışmalarına hız verdi. Ayrıca vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde bir koltuğun suda sürüklenerek ilerlediği gözlendi.

Meteoroloji yetkililerinden yapılan açıklamada, yağışların önümüzdeki saatlerde de etkisini sürdürebileceği ve vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi.