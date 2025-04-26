İBB'deki yolsuzluğun para kasaları ele geçirildi! İçinden servet çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiaları çerçevesinde başlatılan soruşturma hız kesmeden devam ediyor. Operasyon kapsamında gözaltına alınanların sayısı 48'e yükselirken, aralarında İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay’ın da bulunduğu 47 şüpheli listesine bir isim daha eklendi. Yetkililer, hakkında yakalama kararı çıkarılan 5 şüphelinin ise arandığını belirtti.

BİR EVDEN 15 BİN FİŞEK ÇIKTI

Soruşturmanın ikinci dalgasında önemli delillere ulaşıldı. İmamoğlu'na rüşvet verdiği öne sürülen bazı iş adamlarının gizli para kasaları deşifre edildi. Yapılan aramalarda ele geçirilen kasalarda yüklü miktarda banknota rastlandığı bildirildi. Ayrıca, operasyon sırasında bir şüphelinin iş yerinde tam 15 bin adet fişek bulunduğu tespit edildi.