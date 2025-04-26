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 | Suat Vilgen

İBB'deki yolsuzluğun para kasaları ele geçirildi! İçinden servet çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni bulgular ortaya çıktı; iş adamlarının gizli para kasaları ve şüpheli listesindeki artış dikkat çekiyor.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.04.2025
saat ikonu 13:08
|
GÜNCELLEME:
26.04.2025
saat ikonu 13:21

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiaları çerçevesinde başlatılan soruşturma hız kesmeden devam ediyor. Operasyon kapsamında gözaltına alınanların sayısı 48'e yükselirken, aralarında İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay’ın da bulunduğu 47 şüpheli listesine bir isim daha eklendi. Yetkililer, hakkında yakalama kararı çıkarılan 5 şüphelinin ise arandığını belirtti.

İBB'deki yolsuzluğun para kasaları ele geçirildi! İçinden servet çıktı
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BİR EVDEN 15 BİN FİŞEK ÇIKTI

Soruşturmanın ikinci dalgasında önemli delillere ulaşıldı. İmamoğlu'na rüşvet verdiği öne sürülen bazı iş adamlarının gizli para kasaları deşifre edildi. Yapılan aramalarda ele geçirilen kasalarda yüklü miktarda banknota rastlandığı bildirildi. Ayrıca, operasyon sırasında bir şüphelinin iş yerinde tam 15 bin adet fişek bulunduğu tespit edildi.

Sıkça Sorulan Sorular

EKREM İMAMOĞLU NEDEN TUTUKLANDI?
Görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart 2025'te düzenlenen operasyonda suç örgütü kurmak ve yönetmek, irtikap, rüşvet almak, ihaleye fesat karıştırmak, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek ve terör örgütüyle iş birliği suçlamalarıyla gözaltına alındı ve terör örgütüne destek dışındaki diğer suçlamalar karşısında kaçma ve saklanma ihtimali yüksek bulunarak tutuklandı, terör suçlamasından ise salıverilmesine karar verildi.
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