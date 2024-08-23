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Yozgat’ta facianın eşiğinden dönüldü: Akaryakıt istasyonuna daldı!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
23 Ağustos 2024 23:26 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 23:28
Yozgat’ta facianın eşiğinden dönüldü: Akaryakıt istasyonuna daldı!

Yozgat’ta bir otomobil akaryakıt istasyonuna daldı, facianın eşiğinden dönüldü. Kaza sonrası akaryakıt istasyonunda ve otomobilde maddi hasar oluştu.

Yozgat’ta kontrolden çıkan otomobil, akaryakıt istasyonunun pompasına çarptı. Facianın eşiğinden dönülen anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza, Sorgun Aydınlık Evler Mahallesi, Ankara Bulvarı üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Otomobil, sürücüsü hızını alamayınca kontrolden çıkıp akaryakıt istasyonuna daldı. Otomobilin çarptığı pompayı devirdiği kazada istasyonda kısa süreli bir panik yaşanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Facianın eşiğinden dönülen kazada yaralanan olmazken o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Yozgat’ta facianın eşiğinden dönüldü: Akaryakıt istasyonuna daldı! - 1. Resim

SON ANDA FARK ETTİ

Görüntülerde hızını alamayıp akaryakıt istasyonuna dalan otomobili, benzin almak için dışarıda bekleyen bir vatandaşın son anda fark edip kurtulduğu görüldü.

HASAR OLUŞTU

Kaza sonrası akaryakıt istasyonunda ve otomobilde maddi hasar oluştu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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