Yozgat'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 kişi hayatını kaybetti

20 Temmuz 2024 12:39 - Güncelleme : 20 Temmuz 2024 13:52

Yozgat'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı, ortalık adeta savaş alanına döndü. Trafiği kilitleyen çok sayıda can kaybı olduğu öğrenildi.

Kaza, Yozgat-Kayseri karayolu Gökçekışla köyü mevkiinde meydana geldi. Akdemir Adıgözel (28) idaresindeki Mercedes marka otomobil, Ahmet Alperen Dolgun (22) yönetimindeki Doblo marka hafif ticari araç ile çarpıştı.

3 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Kaza sonrası hafif ticari araç sürücüsü Ahmet Alperen Dolgun ile otomobilde bulunan Adil Adıgözel (52) ile Menekşe Adıgözel (50) olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Akdemir Adıgözel ise ağır yaralandı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ KURTARILAMADI

Yaralı olan araç sürücüsü Akdemir Adıgözel, Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak sürücü burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

YAKINLARI FENALIK GEÇİRDİ

Kazanın ardından olay yerine gelen ölenlerin yakınları gözyaşı döktü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.