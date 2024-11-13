Yozgat’ta kahreden kaza! Minibüs otomobille çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

13 Kasım 2024 23:14 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 23:36

Yozgat’ta feci bir kaza meydana geldi. Minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

10 metre uzaktaki üst geçidi kullanmadı, canından oldu!

10 metre uzaktaki üst geçidi kullanmadı, canından oldu!

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

D.T. yönetimindeki minibüs ile D.D. idaresindeki otomobil, Sorgun-Çekerek kara yolunun Beyyurdu köyü mevkisinde çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

Sağlık ekibi otomobildeki M.B'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 7 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

ÖLÜ SAYISI 3’E ÇIKTI

Otomobil sürücüsü D.D. ile P.B. de Sorgun Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.