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 | Selahattin Demirel

YPG'nin Suriye'deki planı ne? Terörsüz Türkiye sürecindeki ince detay

Suriye'de yeni yönetim ve terör örgütü YPG arasında bir güç savaşı mı var? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabul ettiği Ahmed Şara neden Türkiye'ye geldi? Türkiye'nin Terörsüz Türkiye süreciyle hedeflediği aslında ne? Bu kritik sorularla ilgili TGRT Haber yayınında Barış Yarkadaş'tan çok konuşulacak açıklamalar geldi. İşte ayrıntılar...

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KAYNAK:
Selahattin Demirel
|
GİRİŞ:
24.05.2025
saat ikonu 22:47
|
GÜNCELLEME:
24.05.2025
saat ikonu 22:47

Suriye'de Esad sonrası yönetime gelen Ahmed Şara'nın cumhurbaşkanlığındaki yönetim, devlet mekanizmasını kurup geliştirmeye çalışırken Esad'ın devrilme sürecinde ülkede güçlenen terör örgütü YPG ile nasıl bir yol izleneceği merak ediliyor. Bugün İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabul ettiği Şara, Suriye'ye yaptırımların kalkmasından ötürü Türkiye'ye teşekkür etti.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ AYAKLARINDAN BİRİ SURİYE"

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Suriye ile ilgili Suriye’yi çok daha aydınlık ve huzurlu günlerin beklediğine inandığını ve Türkiye'nin şimdiye kadar olduğu gibi yine Suriye'nin yanında duracağını söyledi.

TGRT Haber'de ekrana gelen Taksim Meydanı programında Suriye'deki terör örgütü YPG'nin planı ve Erdoğan ile Şara görüşmesinin arka planı hakkında önemli bilgiler izleyicilerle paylaşıldı. Konuyla ilgili konuşan Gazeteci Barış Yarkadaş "Terörsüz Türkiye Süreci'nin en önemli ayaklarından birisi Suriye'ydi. Devletin ve hükümetin bu projeyi hayata geçirmekte acele etmesindeki en önemli etken Suriye'nin adeta bir barut fıçısı olması." dedi.

YPG'nin Suriye'deki planı ne? Terörsüz Türkiye sürecindeki ince detay

"ORASI PATLARSA BİZ ETKİLENMEYELİM"

Yarkadaş ayrıca Türkiye'nin YPG sakıncasıyla ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı. Yarkadaş'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Türkiye, ateşi dışarıda tutmak için bu projeyi Türkiye'de hayata geçirmek istedi. Orası patlarsa biz burada etkilenmeyelim diye. Devlet Bahçeli'nin 'Acele edin' demesindeki sebeplerden birisi de budur.

Tişrin Barajı'nın yönetimi Mazlum Abdi ve ekibinde kaldı. Terör örgütünün yayın organları buna 'Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi tarafından yönetilecek' dediler. Ardından Mazlum Abdi'nin talimatıyla Kürtçe eğitim ve Kürtçe tabela zorunluluğu getirildi.

"ÖCALAN, ŞARA SURİYE'Yİ YÖNETME GÜCÜNDE DEĞİL DİYOR"

Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan, DEM ile görüşmesinde 'Şara ve arkadaşları Suriye'yi taşıyacak güçte değiller' diyor. O yüzden daha büyük sorumluluklar almalısınız.' diyor. Bu sözler Mazlum Abdi tarafından 'Biz burada devletleşmeliyiz şeklinde algılanıyor. Türkiye'yi en çok kaygılandıran Suriye yönetimine bağlı olmayan yapının devam etmesi. Bu yapıyı 'Gevşek federalizm' olarak tarif ediyorlar."

ŞARA NEDEN TÜRKİYE'YE GELDİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye Cumurbaşkanı Ahmet Şara görüşmesiyle ilgili de konuşan Yarkadaş şu ifadeleri kullandı: "SDG’nin yönettiği yerlerde ciddi bir petrol geliri var. Terör örgütü PKK’nın 28 milyar dolarlık bir mal varlığı var. Bu mal varlığının en önemli kısımlarından biri Suriye’den elde edilen petrol geliri. O yüzden Türkiye'nin işi çok zor. Şara’nın apar topar Türkiye’ye gelmesi ve Erdoğan ile görüşmesinin arkasında bu var."

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