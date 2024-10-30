Yüksek kira için bu da yapıldı! Şeytanın aklına gelmeyecek Ali Cengiz oyunu

30 Ekim 2024 10:51 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 11:17

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 4 bin metrekarelik kiralık atölyesinde onlarca kişiye istihdam sağlayan Süleyman Yıldız'ın kirası yükselen enflasyonla düşük kalınca başına gelmeyen kalmadı. Mülk sahibinin kirayı yükseltmek için türlü oyunlarına maruz kalan Yıldız, "'yükselteyim diyorum' fahiş kiraya vermek için çıkarmak istiyorlar" diyerek mağduriyetini dile getirdi.

Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi (KOSBİ) içerisinde bulunan 4 bin metrekarelik dükkanda 21 kişiye istihdam sağlayan Süleyman Yıldız'ın 6 yıldır kiracısı olduğu mülk sahibi ile başı dertte. 70 bin lira kira ödeyen Yıldız'ın kirası yükselen enflasyonla beraber düşük kaldı. Bu durum mülk sahibini rahatsız edince, kirayı yükseltmek için şeytanın aklına gelmeyecek Ali Cengiz oyunlarına başvurdu.

Sanayici, “atölyeyi boşaltın” telefonuyla neye uğradığını şaşırttı. Kirayı yükseltmek istediğini söyleyen sanayicinin bu talebi, daha fahiş kiraya verileceği iddiasıyla kabul edilmedi.

AYDA 380 BİN TL KİRA İSTENDİ

Sanayici Yıldız'ın iddialarına göre ise 4 bin metrekarelik dev atölye, firma sahibinin farklı bir şirketine kendisini çıkarmak için “arsa” vasfıyla “satıldı” olarak gösterildi. Yıldız, kendisini çıkarmak için 150-160 milyon TL değerindeki iş yerinin 13 milyon TL'ye “satıldı” olarak gösterildiğini öne sürerek, satıştan sonra kendisine noter aracılığıyla “ihtarname” çekildiğini, tahliye edilene kadar ise ayda 380 bin TL kira istendiğini söyledi.

TÜRLÜ OYUNLARA MARUZ KALDI

Konuyu yargıya taşıyan sanayicinin daha sonra ise başına gelmeyen kalmadı. Tehdit telefonları alan Yıldız'ın atölyesindeki elektrikler ise hiçbir borcu olmamasına rağmen KOSBİ tarafından 40 gün süreyle kesildi. Bu sürede mücadeleyi bırakmayan Süleyman Yıldız, işçileri de mağdur etmeyerek; maaşlarını, sigortalarını ödedi. Daha sonra mahkeme Yıldız'ı haklı buldu ve elektrikleri açıldı.

Süleyman Yıldız, atölye girişindeki yolunda KOSBİ yönetimi tarafından kapatıldığını öne sürerek, iş yerinde çalışamaz duruma geldiğini, hem iş yeri sahibine hem de KOSBİ yönetimine karşı dava açtığını söyledi.

"ELEKTRİKLERİM KESİLDİ, YOLUM KAPANDI, DOLGU YAPTIM, YOLUMU AÇTIM"

Sanayici Yıldız, “25 yıllık sanayiciyim ve 2018 yılından bu tarafa bu atölyede kumlama ve boya üzerine çalışıyoruz. Bugüne kadar hiç kirayı aksatmadan ödedik. İş yeri sahibiyle hiçbir problemimiz yoktu. Beni bir gün aradı ve ‘benim yerimi boşalt, boşaltmazsan seni vururum' diyerek çok çirkin, küfürler etti. Ben savcılığa suç duyurusunda bulundum. O günden sonra durum daha kötüleşti. Aradan 1-2 ay geçmeden KOSBİ'den geldiler. ‘Kiracılık kayıt belgen yok' diyerek benim elektriğimi kestiler; çünkü mal sahibiyle eski KOSBİ başkanı arkadaştı. Bunu mal sahibinden istedim; ama vermedi. 40 gün, kış aylarında elektriksiz kaldık. Bütün işçilerimin maaşını, sigortasını ödedim; yemesini, içmesini, yatmasını, sıcakta kalmasını sağladım. Mahkemeye başvurmam sonucu haklı bulundum ve elektriğim açıldı. En son yolumu kapattılar ve iş yerime giremedim. Dışarıdan dolgu yaptım, yolumu açtım” dedi.

"MAL SAHİBİMİN BU SANAYİDE YAKLAŞIK 100'ÜN ÜZERİNDE FABRİKALARI VAR"

“Kirayı yükseltmek istiyorum; fakat ciddi fahiş kiralar isteniyor” diyen Süleyman Yıldız, “Kiramı ödüyorum, aidatımı ödüyorum, hiçbir borcum yok. En son daha yüksek kiraya vermek için baktı yol bulamadı, kendi içindeki fatura şirketine 13 milyon liraya satış yaptı. Şuan burasını almaya kalkarsanız 150-160 milyon TL'ye alamazsınız. Kendi içindeki şirket. Devletten bu şekilde de vergi kaçırıyorlar. Benim mal sahibimin bu sanayide yaklaşık 100'ün üzerinde fabrikaları var. Kafalarına göre kira yazıp burada sanayicinin tamamen düzenini bozuyorlar; yani sanayiciyi ciddi bir şekilde mağdur ediliyor. Şu an buranın normal kirası olması gereken 200-250 bin lira. Ben şu an eski sözleşmem devam ettiği için yaklaşık 70 bin civarı kiram. Yükseltmek istiyorum, bende biliyorum düşük kaldı; ama direk tehditlere başladılar ‘çıkın' diye” ifadelerine yer verdi.

Sanayici Yıldız, şöyle devam etti: “Benim mağduriyetimin görülmesini istiyorum. Kirayı kafalarına göre artırılmasının görülmesini istiyorum. Şu an mahkememiz devam ediyor, hakkımız sonuna kadar arayacağım. Ben çıkacağım, kafalarına göre kiraya verecekler.”