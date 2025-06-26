Yüksek sesle müzik dinleyip halay çekenler yandı! Valilik harekete geçti

İstanbul Valiliği, kamusal alanlarda yüksek sesle müzik dinleyerek vatandaşları rahatsız eden şahıslara yönelik açıklama yaptı. Bu ihlale karşı artık idari yaptırım var.

İstanbul'da son dönemde otobüs durağı, sahil şeridi, cadde ve plaj gibi kamuya açık noktalarda vatandaşları rahatsız edecek şekilde yüksek sesle müzik dinleyen şahıslara yönelik şikayetler artmıştı. Bu durum üzerine harekete geçen Valilik söz konusu ihlallere yönelik Kabahatler Kanunu uyarınca idari ceza uygulanacağını duyurdu.

ŞİKAYETLER ÜZEİRİNE AÇIKLAMA

Valilik'ten yapılan açıklamada "Son zamanlarda insanların toplu seyahat ettiği ulaşım araçlarında, duraklarda, plajlarda, sahillerde, piknik alanlarında, insanların topluca bulunduğu umuma açık alanlarda kişisel müzik yayın cihazları ile çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü yapıldığı Valiliğimize intikal eden şikayetlerden anlaşılmıştır. İstanbul Valiliği olarak bu durumun önüne geçebilmek için; Meydanlarda, halkın yoğun olarak bulunduğu açık alanlarda, toplu taşıma araçlarında, duraklarda, sahil ve plajlarda kişisel müzik yayın cihazları ile gürültü oluşturarak çevreyi rahatsız eden kişilere 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 36. maddesi gereğince idari para cezası uygulanacaktır" ifadelerine yer verdi.

YEREL DÜZEYDE ALARM

Açıklamanın devamında, Kaymakamlıkların koordinasyonunda yerel yönetimlerin, genel kolluk ve zabıta birimlerinini konu ile ilgili gerekli tedbirleri alarak denetimlerini artıracağı ifade edildi.

