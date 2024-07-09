Yüksekova'da feci kaza! Yolcu otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
09 Temmuz 2024 17:14 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 17:24
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolcu minibüsü ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan korkunç kazada, 2'si ağır 7 kişi yaralandı.
Yüksekova ilçesine eski çöplük mevkii yakınlarında yolcu taşıyan Vahdettin Gündüz'ün kullandığı yolcu minibüsü ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.
Kazada 2'si ağır 7 kişi yaralandı. Kazayı görenler 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı