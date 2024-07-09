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Yüksekova’daki feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri yürekleri dağladı!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
09 Temmuz 2024 23:50 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 23:51

Yüksekova'daki kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Çarpışma anının yer aldığı görüntüler kazanın boyutunu gözler önüne serdi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 13 kişinin yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

13 KİŞİ YARALANDI

Bugün öğle saatlerinde Yüksekova ilçesine 25 kilometre uzaklıkta bulunan eski çöplük mevkii yakınlarında minibüs ile hafif ticari kamyonetin çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı. Kaza anı bir şantiyenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Hakkari'den Yüksekova'ya yolcu taşıyan Vahdettin Gündüz yönetimindeki 30 D 1002 plakalı yolcu minibüsü ile Yüksekova'dan Hakkari istikametine giden ismi öğrenilemeyen 33 AYM 22 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpışmıştı.

Yüksekova’daki feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri yürekleri dağladı! - 1. Resim

YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

Kazayı görenler 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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