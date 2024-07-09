Yüksekova’daki feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri yürekleri dağladı!
Yüksekova'daki kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Çarpışma anının yer aldığı görüntüler kazanın boyutunu gözler önüne serdi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 13 kişinin yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
13 KİŞİ YARALANDI
Bugün öğle saatlerinde Yüksekova ilçesine 25 kilometre uzaklıkta bulunan eski çöplük mevkii yakınlarında minibüs ile hafif ticari kamyonetin çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı. Kaza anı bir şantiyenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Hakkari'den Yüksekova'ya yolcu taşıyan Vahdettin Gündüz yönetimindeki 30 D 1002 plakalı yolcu minibüsü ile Yüksekova'dan Hakkari istikametine giden ismi öğrenilemeyen 33 AYM 22 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpışmıştı.
YARALILAR TEDAVİ ALTINDA
Kazayı görenler 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.