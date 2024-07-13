Yunan Adaları'na Türk akını! Tatili fırsat bilip kuyruğa girdiler

13 Temmuz 2024 15:27 - Güncelleme : 13 Temmuz 2024 15:31

Yunan adalarını 15 Temmuz yoğunluğu bekliyor.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Midilli Adası'na, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü öncesinde feribot seferlerinin düzenlendiği deniz hudut kapısında yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara, Muğla, Balıkesir, Manisa ve Kocaeli gibi büyükşehirlerden gelen tatilciler, Ayvalık Deniz Hudut Kapısı önünde kuyruklar oluşturdu.

TATİL 3 GÜNE UZADI, TATİLCİLER YOLLARA DÖKÜLDÜ

3 günlük tatili fırsat bilen tatilciler nedeniyle Ayvalık ile Midilli arasında karşılıklı seferler düzenleyen 4 firmaya ait feribotların günde karşılıklı dörder sefer yapacakları öğrenildi.

Sabah ve öğle saatlerinde kalkan feribotlar yolcuların yanı sıra özel araçları da taşırken, her feribotun dolu gidip dolu geldiği öğrenildi.

TÜRKİYE'YE NAZARAN UCUZ

3 günlük tatilin ilk gününde 2 bin kişinin Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmesi ve tatil süresince bu sayının 5 bini aşması bekleniyor.

Ayvalık’ta bir seyahat acentesinin yetkilisi Nevzat Turhan, yaşanılan yoğunluğun sebebinin 15 Temmuz tatili olduğunu kaydederek, “Bunun bir başka nedeni de Nisan ayı ile birlikte başlayan kapıda vize uygulamasıdır.

Zaten pandemi sonrasında da Midilli Adası’na yönelik talep yoğunlaşmıştı. Kapıda Vize Uygulaması ile birlikte bu yoğun artış katlanarak devam etti.

Bugün 15 Temmuz tatili nedeniyle belki de Midilli-Ayvalık arasındaki seferlerin en kalabalık günü olacak.

Bu yoğun talebin artma sebebi; Midilli’deki yemek-içmenin, eğlence sektörünün Türkiye’ye nazaran bizim halkımıza biraz daha ucuz gelmesi ve adadaki kültürün Türk kültürüne yakın olması da bu rağbeti arttırıyor” dedi.