Yunan basınında Türkiye korkusu! Kıbrıs kutlamalarını sindiremediler 

23 Temmuz 2024 20:19 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 20:27

Türkiye, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıldönümünü büyük bir coşkuyla kutladı. Türk Silahlı Kuvvetleri, KKTC'ye özel olarak 50 gemi göndererek gücünü gösterdi. Büyük etkinlik, Yunanistan'ın tepkisini çekti.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ve Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis, Türkiye'nin bu kutlamalarına tehditlerle cevap verdi. Ardından Yunan basını, Türkiye'nin bu tehditlere karşı aldığı önlemleri duyurdu.

5 SAVAŞ GEMİSİ KONUŞLANDIRILDI

Yunan gazetesi Kathimerini, Türk savaş gemilerinin, Kasos ve Karpathos adaları arasındaki kıyı bölgesinin hemen dışında bulunan bir bölgeye son 24 saat içinde konuşlandırıldığını yazdı.

Kathimerini'nin haberine göre, Türkiye bu hareketi, "Türk kıta sahanlığını ihlal etmesi" sebebiyle gerçekleştiriyor. Gazete aynı zamanda Türkiye'nin adımını, bölgedeki gerilimi artıran hamle olarak değerlendirdi.

Kathimerini ayrıca, Türk savaş gemilerinin konumunun Yunan karasularının hemen dışında olduğunu kaydederek çelişkili durumuyla gerilimi kendilerinin ortaya çıkardığını bir şekilde itiraf etti.