'Yunan sınır muhafızı Türkiye sınırında vuruldu' iddiası

21 Temmuz 2024 05:32 - Güncelleme : 21 Temmuz 2024 06:35

İnsan kaçakçısı olduğu düşünülen bir grubun fark edildiğinde ateş açması sebebiyle Yunan bir sınır muhafızının vurulduğu belirtildi.

ABD merkezli Associated Press (AP)'in haberine göre; Yunanistan polisi, bir Yunan sınır muhafızının cumartesi günü sığınmacıların ülkeye girmeye çalıştığı bölge olan Meriç Nehri sınırında devriye gezerken karnından vurulduğunu duyurdu. Habere göre yaralıların hayatî tehlikesi bulunmuyor.

SİLAH SESİ GELDİ KARNINDAN VURULDU

Haberde 4 Yunan sınır muhafızının cumartesi günü saat 18.00'den hemen sonra Türkiye-Yunanistan arasındaki sınır olan Meriç Nehri boyunca görev yaptığı sırada Türk tarafından 3 ya da 4 el silah sesi geldiği aktarıldı.

Habere göre bir mermi sınır muhafızlarından birinin karnının alt kısmına isabet etti. Polis, yaralı sınır muhafızının Dimetoka kasabasındaki bir hastaneye kaldırıldığını ve burada ameliyata alındığını aktardı. Polis, yaralı memurun durumunun stabil olduğunu ve hayati tehlikesinin bulunmadığını da sözlerine ekledi.

Polisten yapılan açıklamada kurşunun bir tabancadan ateşlendiği belirtildi.

Yunanistan'ın önde gelen yayın organlarından Kathimerini'nin aktardığına göre; polis, saldırganların insan kaçakçıları olduğunu değerlendiriyor.

AP'nin haberine göre; devriye gezen görevliler Türk tarafında bazı hareketlilikler tespit ettiler ancak bitki örtüsü görüş açılarını engelledi.