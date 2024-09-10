Yunan sürücü sınırda dehşet saçtı! Önce Türk birine çarptı, sonra polise saldırdı

10 Eylül 2024 18:16 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 18:34

Edirne İpsala Sınır Kapısı'nda Yunanistan uyruklu bir şoför önce Türk vatandaşı bir motosikletliye çarptı ardından Türkiye'ye kaçak giriş yapmak isterken polise saldırmaya çalıştı. Bu sırada polislerin silahla müdahalesiyle ancak durdurulabildi.

Yunanistan uyruklu sürücü Türkiye'ye giriş yapılan Edirne İpsala Sınır Kapısı ile Yunanistan Gümrük Kapısı ara bölgede son sürat ülkeye giriş yaparken dehşet yaptı. Önca Türk vatandaşına çarptı ardından bir tıra çarptı. Kaza sebebiyle duran sürücü polise bıçakla saldırmaya kalkıştı. Bu sırada ekiplerin silahla bacağından vurmasıyla etkisiz hale getirilebildi.

SINIRDA POLİS MEMURLARINA SALDIRDI

Türkiye sınır kapısından son sürat geçmek isteyen sürücü ters istikameti kullanarak dur ihtarına uymadı. Önce tr tescil peronunun önündeki X-ray giriş sırasında bulunan yabancı plakalı bir tır aracının yan tarafından geçmek isterken, tır aracına ve bariyerlere çarparak durabildi. Şüpheli sürücü olay sonrası elindeki bıçakla polis memurlarına saldırmak istedi. Olay anında havaya ateş açan polislerin üzerine yürümeye devam eden şüpheli sağ ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. Polis, yaralanan Yunanistan uyruklu sürücüyü gözaltına aldı.

EDİRNE VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI:YUNANİSTAN KONSOLOSU ÇAĞRILDI

Yaşanan olay sonrası Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bahse konu araç sürücüsü, aracından inerek elinde bir adet kesici alet ile polis memurlarımızın üzerine yürümüş devamında ise polis memurlarımızca ikaz amaçlı 2 el havaya ateş edilmiş, şahsın dur ihtarına uymaması üzerine sağ ayağına ateş etmek suretiyle şahıs etkisiz hale getirilmiştir. Gözaltına alınan Yunanistan uyruklu şahıs, sağlık kontrolleri için hastaneye sevk edilmiş olup hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Yaralanan vatandaşımızın sağlık durumunda ise herhangi bir olumsuzluk bulunmamakla birlikte tedbir amaçlı hastaneye sevk edilmiştir. Vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Konu, karşı ülke Yunanistan’daki muhataplara Ortak Temas Merkezi üzerinden resmi olarak bildirilmiş olup, aynı zamanda Edirne Yunanistan Konsolosu Valiliğimize davet edilmiş ve detaylı olarak bilgilendirilmiştir. Olayla ilgili gerekli adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, gelişmeler hassasiyetle takip edilmektedir” denildi.