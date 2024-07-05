Yunan vicdansızlığı! Göçmenleri denizin ortasında ölüme terk ettiler

05 Temmuz 2024 09:34 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 09:39

Kaçak göçle mücadele sürüyor.

Türkiye, konumu dolayısıyla dünyanın 1 numaralı krizi haline gelen göç meselesinde geçiş noktası haline geldi.

Bu trafikte en yoğun geçişin yaşandığı Anadolu ve Trakya, göçmenler için Avrupa'ya açılan kapı anlamına geliyor.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden can salı ile denize açılan ve umuda yolculuk için Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen kaçak göçmenler, iddiaya göre Midilli Adası’na yaklaştıkları sırada Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince durduruldu.

Can salı içindeki aralarında çocukların da bulunduğu kaçak göçmenleri Yunan Sahil Güvenliği, Türk kara sularına geri iterek ölüme terk etti.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında can salı içerisinde kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

GERİ GÖNDERME MERKEZİNE TESLİM EDİLDİ

Sahil Güvenlik Botu ‘KB-119’ tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen can salı içindeki 17’si çocuk, 32 kaçak göçmen kurtarıldı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.



Sahil Güvenlik ekiplerince paylaşılan görüntülerde, yaklaşık 12 kişilik olan can salı içine binen 17’si çocuk, 32 kaçak göçmenin deniz ortasında mahsur kaldığı görülüyor.

Denizin ortasında çaresizce kurtarılmayı bekleyen kaçak göçmenleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kurtarıyor.