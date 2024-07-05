Yunan vicdansızlığı! Göçmenleri denizin ortasında ölüme terk ettiler
Yaz aylarında artış gösteren Ege'deki göçmen hareketliliğinde Türk Sahil Güvenlik ekipleri de sık devriyelerle durumu kontrol altına almaya çalışıyor. Bu durumun son örneği Çanakkale'de oldu. Ayvacık ilçesinden Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen 17’si çocuk 32 kaçak göçmen, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilerek ölüme terk edildi. Yaklaşık 12 kişilik botta bulunan 32 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Kaçak göçle mücadele sürüyor.
Türkiye, konumu dolayısıyla dünyanın 1 numaralı krizi haline gelen göç meselesinde geçiş noktası haline geldi.
Bu trafikte en yoğun geçişin yaşandığı Anadolu ve Trakya, göçmenler için Avrupa'ya açılan kapı anlamına geliyor.
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden can salı ile denize açılan ve umuda yolculuk için Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen kaçak göçmenler, iddiaya göre Midilli Adası’na yaklaştıkları sırada Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince durduruldu.
Can salı içindeki aralarında çocukların da bulunduğu kaçak göçmenleri Yunan Sahil Güvenliği, Türk kara sularına geri iterek ölüme terk etti.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında can salı içerisinde kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
GERİ GÖNDERME MERKEZİNE TESLİM EDİLDİ
Sahil Güvenlik Botu ‘KB-119’ tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen can salı içindeki 17’si çocuk, 32 kaçak göçmen kurtarıldı.
Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.
Sahil Güvenlik ekiplerince paylaşılan görüntülerde, yaklaşık 12 kişilik olan can salı içine binen 17’si çocuk, 32 kaçak göçmenin deniz ortasında mahsur kaldığı görülüyor.
Denizin ortasında çaresizce kurtarılmayı bekleyen kaçak göçmenleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kurtarıyor.