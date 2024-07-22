Yunanistan böyle geri itti! Türk ekipler 137 kaçak göçmeni kurtarıldı

22 Temmuz 2024 14:21 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 14:21

Her gün bir göçmen kaçakçılığı haberiyle uyanabiliriz! İçişleri Bakanlığı düğmeye bastı: Sınırda hareketli günler başladı

Her gün bir göçmen kaçakçılığı haberiyle uyanabiliriz! İçişleri Bakanlığı düğmeye bastı: Sınırda hareketli günler başladı

Muğla'nın Bodrum, Datça ve Bodrum ilçelerinde toplamda 137 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler işlemleri için İl Göç İdaresi'ne götürüldü. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Yunanistan'ın geri itme anlarını paylaştı.

BODRUM'DA 75 GÖÇMEN

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında yelkenli teknede bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Sahil Güvenlik ekiplerince, İtalya rotasında bulunan yelkenli teknede 19'u çocuk 56 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu ekibi tarafından durdurulan lastik botta ise 8'i çocuk 19 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 zanlı gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

DATÇA'DA 42 KAÇAK GÖÇMEN

Muğla Datça'da Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, Datça ilçesi açıklarındaki can sallarında bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunan Sahil Güvenliği'nin Türk kara sularına ittiği 2 can salındaki 13'ü çocuk 42 düzensiz göçmeni kurtardı.

MARMARİS'TE 20 KAÇAK GÖÇMEN

Marmaris ilçesindeki Kadırga Burnu mevkisinde, karadan ulaşımı olmayan bölgede bir grup düzensiz göçmenin olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin üzerine bölgeye, Sahil Güvenlik botu ile Sahil Güvenlik Dalış Timi sevk edildi.

Ekipler tarafından 20 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

MSB GERİ İTME GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a ait sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itilen düzensiz göçmenlerin kurtarıldığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait insansız hava aracı ile gerçekleştirilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında, Yunanistan'a ait sahil güvenlik unsurlarının, Midilli Adası'nın kuzeyinde kalan bölgede düzensiz göçmenleri taşıyan bir botu, Türk kara sularına iterek bölgeden ayrıldığının görüntülendiği aktarıldı.

Açıklamada, Sahil Güvenlik Komutanlığının derhal bilgilendirilerek, söz konusu düzensiz göçmenlerin, bölgeye intikal eden sahil güvenlik botu tarafından kurtarıldığı kaydedildi.