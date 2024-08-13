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Yunanistan düzensiz göçmenleri can salına terk etti

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
13 Ağustos 2024 16:32 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 16:35
Yunanistan düzensiz göçmenleri can salına terk etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan’a ait Sahil Güvenlik botunun düzensiz göçmenleri 2 adet can salına bırakarak denize terk ettiği görüntüleri yayınladı.

Yunanistan’a ait Sahil Güvenlik botu düzensiz göçmenleri 2 adet can salına bırakarak denize terk etti.

"GÖÇMENLER KURTARILDI"

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait İHA ile 9 Ağustos 2024 tarihinde icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında, Yunanistan’a ait Sahil Güvenlik botunun, Sisam Adası’nın kuzey doğusunda, Kuşadası Kadınlar Denizi mevkisinde düzensiz göçmenleri 2 adet can salına bırakarak denize terk ettiği görüntülendi. Düzensiz göçmenler bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik botumuz tarafından kurtarıldı” 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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