Yunanistan'a geçmeye çalışan 4'ü FETÖ mensubu 9 kişi yakalandı

05 May 2024 16:36 - Güncelleme : 05 May 2024 17:29

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahıs Edirne’de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."