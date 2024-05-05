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05 May 2024 16:36 - Güncelleme : 05 May 2024 17:29

Yunanistan'a geçmeye çalışan 4'ü FETÖ mensubu 9 kişi yakalandı

Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü FETÖ mensubu 9 kişi Edirne’de yakalandı.

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com.tr
Yunanistan&#039;a geçmeye çalışan 4&#039;ü FETÖ mensubu 9 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahıs Edirne’de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

Kaynak: Tgrthaber.com.tr
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