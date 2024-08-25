Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ üyeleri yakalandı

25 Ağustos 2024 19:26 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 19:26

TSK hudut birlikleri sınırda Yunanistan'a kaçmaya çalışan aralarında çoğunluğu FETÖ üyesi bulunan kişilerin yakalandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından detayları açıkladı:

"Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 8'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."