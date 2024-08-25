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Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ üyeleri yakalandı

Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
25 Ağustos 2024 19:26 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 19:26
Yunanistan&#039;a geçmeye çalışan FETÖ üyeleri yakalandı

Sınırdan kaçmaya çalışan FETÖ mensuplarına operasyon düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı detayları açıkladı.

TSK hudut birlikleri sınırda Yunanistan'a kaçmaya çalışan aralarında çoğunluğu FETÖ üyesi bulunan kişilerin yakalandığını duyurdu.

 Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından detayları açıkladı:

"Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 8'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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