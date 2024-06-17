Yunanistan'a gitmek isteyen kapıda kalıyor!

17 Haziran 2024 13:33 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 13:38

Otomobil sektöründe 7 Temmuz dönemeç olacak! Araç stokları eritmek için 300 bin TL indirim yapmaya başladılar

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Bayram tatiline gelen aile dehşeti yaşadı: Ölü ve yaralılar var

Bayram tatiline gelen aile dehşeti yaşadı: Ölü ve yaralılar var

Yunanistan adalarına kapıda vize uygulamasının hayata geçirilmesinin ardından bayram tatilini Rodos Adası'nda geçirmek isteyen birçok vatandaş, adeta kapıda kaldı. Rodos Adası'nda oluşan yoğunluğu gerekçe gösteren Rodos polisinin engeline takılan kapıda vize alacak vatandaşlar, adaya alınmadı.

VATANDAŞLAR GERİ DÖNDÜ

Son 3 günde kapıda vize alarak adaya girmek isteyen 473 kişi Rodos Adası’na giremezken, Marmaris Limanı’nda bugün de yoğunluk yaşandı. Marmaris-Rodos arası yapılacak olan sefer için limana gelen vatandaşlar yoğunluk sebebiyle alınamayacağını öğrenince Marmaris Limanı'ndan geri dönmek zorunda kaldı.

Schengen vizesi olan vatandaşların Rodos’a giriş yapabildiği öğrenilirken, kapıda vize kolaylığına güvenip günler öncesinden turizm acenteleri ve otel rezervasyonlarını yaptırarak ön ödemelerini yaptıran vatandaşların da mağduriyet yaşadığı öğrenildi.