Yunanistan'ı Türkiye korkusu sardı: Bu tam bir savaş ilanı 

26 Temmuz 2024 20:31 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 20:34

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı nedeniyle Türkiye iktidarı ve muhalefetiyle Kıbrıs'ta görkemli kutlamalara imza attı. Türkiye'nin 50 gemili gövge gösterisini komşu Yunanistan hazmedemedi.

Yunan gemileri ve bir İtalyan bayraklı gemi, Girit ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasındaki denizaltı kablo projesi onarımı sırasında izinsiz olarak Türk karasularına girmeye çalıştı.

TÜRKİYE'DEN HAMLE GECİKMEDİ: 5 SAVAŞ GEMİSİ KONUŞLANDIRILDI

Yunanistan'ın Türk deniz yetki alanlarını ihlal etmesi sonrası Yunan Kathimerini gazetesi tarafından duyurulana göre, Türkiye savaş gemileriyle karşılık verdiği belirtildi. Türkiye sınırda 5 savaş gemisini konuşlandırdı.

YUNAN GENERALİ KORKU SARDI

Emekli Yunan Korgeneral Ioannis Baltzois, Türkiye'nin Yunan gemilerini püskürtmesini sindiremeyerek, "Türkiye, Yunanistan’ın kıta sahanlığını sorguluyor ve kabul etmiyor. Çoban adası civarındaki hakimiyetimizi sorgulamaları, tüm Yunan adaları için aynısını düşündüklerini gösterir" dedi.

"SAVAŞ İLANIDIR"

Savaş gemilerini Yunanistan tehdidine karşı konuşlandıran Türkiye'nin bu adımı Baltzois tarafından korkuyla karşılandı.

Baltzois, "Türkiye’nin Çoban ve Kerpe adaları civarına gemi göndermesi bir provokasyon değil, tam bir savaş ilanı" diye konuştu.