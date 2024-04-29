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29 Nisan 2024 20:05 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 20:06

Yunanistan’ın geri ittiği 27 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 27 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yunanistan’ın geri ittiği 27 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu gönderdi.

Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki 27 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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