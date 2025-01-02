Yunus Emre Enstitüsü eski yönetimine operasyon: Çok sayıda gözaltı var

02 Ocak 2025 09:04 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 09:05

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen Yunus Emre Enstitüsü eski yönetimi mensubu ve bazı şirket sahiplerinin de aralarında olduğu 18 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Yunus Emre Enstitüsü eski yönetimi mensubu ve bazı şirket sahiplerinde aralarında olduğu 18 kişi Ankara Emniyet Müdürlüğü​ Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gözaltına alındı. Aralarında destek daire başkanı çeşitli başkan ve yöneticilerin ve şirket sahiplerinin olduğu bildirildi.

Operasyon kapsamında, kimi çevreler tarafından yurtdışına kaçtığı öne sürülen, yakınlarının ise Almanya'da tedavi gördüğünü belirttiği Yunus Emre Enstitüsü'nün eski başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş'in de evine gidildiği, ancak evde kimse olmadığı için arama veya gözaltı yapılamadığı bildirildi.

SAHTE FATURA​ DÜZENLEMİŞLER

Şeref Ateş'in Suriye'de savaş bölgesinde kurum adına yapılmış gibi harcamalar göstererek sahte faturalar düzenlettiği, bazı personel ve şirket sahipleri ile haksız kazanç​ elde ettikleri bilgisine ulaşıldı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 18 kişinin, 4 gün gözaltı süresi boyunca Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanması yapılacağı öğrenildi.