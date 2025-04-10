Yunus Emre Enstitüsü'ndeki yolsuzluk skandalında yeni gelişme! Zimmete geçirilen paralar geri ödendi

Yunus Emre Enstitüsü'nün eski başkanı Şeref Ateş'in de aralarında bulunduğu 18 şüpheli hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Soruşturmada şüpheli durumda bulunan bazı şirket yetkililerinin etkin pişmanlıktan faydalandıkları ve vakfın zararını geri ödediği öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Yunus Emre Enstitüsü'nün önceki başkanı Şeref Ateş hakkında devam eden soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Yunus Emre Enstitüsü'ndeki yolsuzluk soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturmada ismi geçen enstitü yetkililerinin etkin pişmanlıktan faydalandıkları ve vakıf zararını ödedikleri öğrenildi.

ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANIP PARALARI ÖDEMEYE BAŞLADILAR

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, soruşturma kapsamında bugüne kadar toplamda 16 milyon 370 bin TL vakıf parasının, etkin pişmanlıktan yararlanan şüpheliler tarafından vakfa geri ödendiğini duyurdu.

SAHTE FATURALARLA HAKSIZ KAZANÇ SAĞLADILAR

Soruşturmada yurt dışına firar ettiği belirtilen Yunus Emre Enstitüsü'nün eski başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş de şüpheli konumda bulunuyor. Ateş'in Suriye'de savaş bölgesinde kurum adına yapılmış gibi harcamalar göstererek sahte faturalar düzenlettiği, bazı personel ve şirket sahipleri ile haksız kazanç elde ettikleri belirlenmişti.

VAKIFTAN YOLSUZLUK İDDİALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Yolsuzluk skandalı sonrası Yunus Emre Enstitüsü, yurt dışına kaçtığı iddia edilen eski Enstitü Başkanı Şeref Ateş’le ilgili açıklama yapmıştı. Enstitüde mali konulara ilişkin bazı işlemlerle ilgili şüpheler üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığının talimatıyla inceleme başlatıldığı belirtilen açıklamada, bu kapsamda Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından 2024'ün Haziran ayında başta eski Enstitü Başkanı Şeref Ateş olmak üzere ilgili vakıf personelinin görevden alındığı, Temmuz 2024 itibarıyla teftiş sürecinin başlatıldığı bildirildi.

Başkan yardımcılarının da kendi talepleri doğrultusunda görevlerinden ayrıldığı belirtilen açıklamada, “Teftiş aşamalarının ardından sürecin şeffaf ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesine katkı sağlamak amacıyla başkan yardımcıları kendi talepleri doğrultusunda görevlerinden ayrılmıştır. Yürütülen teftiş sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda 23 Aralık 2024 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur” denilmişti.