Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Türkiye'ye sonunda bahar geliyor! Meteoroloji müjdeyi verdi: Sıcaklıklar 30 dereceye kadar çıkacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmeye göre, bugün yurdun büyük bir kısmında güneş yüzünü gösterecek. Bazı doğu illerinde sağanak, 2 ilde ise kar yağışı etkisini arttıracak. Hafta boyu ara ara sağanak geçişleri olsa da sıcaklıklar 30 dereceye kadar yükselecek. İşte 7 Mayıs Perşembe güncel hava durumu...

07.05.2026
saat ikonu 07:36
|
GÜNCELLEME:
07.05.2026
saat ikonu 07:40

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 Mayıs Perşembe günü için hava tahmin raporunu paylaştı. Yapılan değerlendirmede, bugün yurdun büyük bir kısmımda bahar havası yaşanacağı bildirilirken, doğu illerinde yine kar ve sağanak yağışın etkili olacağı bildirildi. Aydın, İzmir ve Antalya'da sıcaklıklar 30 dereceye dayanırken, Erzurum ve Ardahan'da kar yağışı görüleceği bildirildi. Hafta boyu ara ara sağanak geçişlerinin doğu ve batı illerinde hakim olacağı belirtilirken, sağanak yağışı rağmen sıcaklıkların yükseleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 7 Mayıs Perşembe günü için hava tahmin raporuna göre, yurdun büyük bir kısmında bahar havası yaşanırken, doğu illerinde kar ve sağanak yağış bekleniyor.
Bugün yurdun büyük bir kısmında bahar havası yaşanacak.
Doğu illerinde kar ve sağanak yağış etkili olacak.
Aydın, İzmir ve Antalya'da sıcaklıklar 30 dereceye dayanacak.
Erzurum ve Ardahan'da kar yağışı görülecek.
Hafta boyunca doğu ve batı illerinde ara ara sağanak geçişleri görülecek.
BİR TARAFTA YAZ BİR TARAFTA KIŞ

Akdeniz'in Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Şırnak ve Hakkâri dışında) ile Sivas, Tokat, Rize, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

7 MAYIS PERŞEMBE GÜNCEL HAVA DURUMU

BölgeŞehirSıcaklıkHava Durumu
MARMARAÇANAKKALE- °C, 25°CParçalı ve az bulutlu
İSTANBUL- °C, 22°CParçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ- °C, 26°CParçalı ve az bulutlu
SAKARYA- °C, 24°CParçalı ve az bulutlu
Bölge Genelinde-Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EGEA.KARAHİSAR- °C, 18°CParçalı ve az bulutlu
DENİZLİ- °C, 22°CParçalı ve az bulutlu
İZMİR- °C, 27°CParçalı ve az bulutlu
MUĞLA- °C, 24°CParçalı ve az bulutlu
AKDENİZADANA- °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA- °C, 24°CParçalı ve az bulutlu
BURDUR- °C, 20°CParçalı ve az bulutlu
HATAY- °C, 23°CParçalı ve az bulutlu
Bölge Genelinde-Parçalı ve az bulutlu, doğusu ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Toroslar kesiminin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İÇ ANADOLUANKARA- °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR- °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu
KONYA- °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu
NEVŞEHİR- °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu
Bölge Genelinde-Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BATI KARADENİZBOLU- °C, 20°CParçalı ve az bulutlu
DÜZCE- °C, 23°CParçalı ve az bulutlu
KASTAMONU- °C, 20°CParçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK- °C, 17°CParçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZAMASYA- °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu
ARTVİN- °C, 15°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN- °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu
TRABZON- °C, 16°CÇok bulutlu
Bölge Genelinde-Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Rize ve Artvin çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DOĞU ANADOLUERZURUM- °C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
KARS- °C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
MALATYA- °C, 17°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN- °C, 14°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Bölge Genelinde-Çok bulutlu, bölge genelinin (Hakkari ve Şırnak dışında) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLUDİYARBAKIR- °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN- °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT- °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA- °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu
Bölge Genelinde-Parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
