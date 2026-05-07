Türkiye'ye sonunda bahar geliyor! Meteoroloji müjdeyi verdi: Sıcaklıklar 30 dereceye kadar çıkacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 Mayıs Perşembe günü için hava tahmin raporunu paylaştı. Yapılan değerlendirmede, bugün yurdun büyük bir kısmımda bahar havası yaşanacağı bildirilirken, doğu illerinde yine kar ve sağanak yağışın etkili olacağı bildirildi. Aydın, İzmir ve Antalya'da sıcaklıklar 30 dereceye dayanırken, Erzurum ve Ardahan'da kar yağışı görüleceği bildirildi. Hafta boyu ara ara sağanak geçişlerinin doğu ve batı illerinde hakim olacağı belirtilirken, sağanak yağışı rağmen sıcaklıkların yükseleceği tahmin ediliyor.

BİR TARAFTA YAZ BİR TARAFTA KIŞ

Akdeniz'in Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Şırnak ve Hakkâri dışında) ile Sivas, Tokat, Rize, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

7 MAYIS PERŞEMBE GÜNCEL HAVA DURUMU

Bölge Şehir Sıcaklık Hava Durumu MARMARA ÇANAKKALE - °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL - °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu KIRKLARELİ - °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu SAKARYA - °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu Bölge Genelinde - Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. EGE A.KARAHİSAR - °C, 18°C Parçalı ve az bulutlu DENİZLİ - °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu İZMİR - °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu MUĞLA - °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu AKDENİZ ADANA - °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA - °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu BURDUR - °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu HATAY - °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu Bölge Genelinde - Parçalı ve az bulutlu, doğusu ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Toroslar kesiminin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İÇ ANADOLU ANKARA - °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu ESKİŞEHİR - °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu KONYA - °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu NEVŞEHİR - °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu Bölge Genelinde - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. BATI KARADENİZ BOLU - °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu DÜZCE - °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu KASTAMONU - °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK - °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ AMASYA - °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu ARTVİN - °C, 15°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı SAMSUN - °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu TRABZON - °C, 16°C Çok bulutlu Bölge Genelinde - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Rize ve Artvin çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. DOĞU ANADOLU ERZURUM - °C, 12°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu KARS - °C, 12°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu MALATYA - °C, 17°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı VAN - °C, 14°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Bölge Genelinde - Çok bulutlu, bölge genelinin (Hakkari ve Şırnak dışında) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. GÜNEYDOĞU ANADOLU DİYARBAKIR - °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MARDİN - °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SİİRT - °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu ŞANLIURFA - °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu Bölge Genelinde - Parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

