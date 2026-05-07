Türkiye'ye sonunda bahar geliyor! Meteoroloji müjdeyi verdi: Sıcaklıklar 30 dereceye kadar çıkacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 Mayıs Perşembe günü için hava tahmin raporunu paylaştı. Yapılan değerlendirmede, bugün yurdun büyük bir kısmımda bahar havası yaşanacağı bildirilirken, doğu illerinde yine kar ve sağanak yağışın etkili olacağı bildirildi. Aydın, İzmir ve Antalya'da sıcaklıklar 30 dereceye dayanırken, Erzurum ve Ardahan'da kar yağışı görüleceği bildirildi. Hafta boyu ara ara sağanak geçişlerinin doğu ve batı illerinde hakim olacağı belirtilirken, sağanak yağışı rağmen sıcaklıkların yükseleceği tahmin ediliyor.
Akdeniz'in Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Şırnak ve Hakkâri dışında) ile Sivas, Tokat, Rize, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
|Bölge
|Şehir
|Sıcaklık
|Hava Durumu
|MARMARA
|ÇANAKKALE
|- °C, 25°C
|Parçalı ve az bulutlu
|İSTANBUL
|- °C, 22°C
|Parçalı ve az bulutlu
|KIRKLARELİ
|- °C, 26°C
|Parçalı ve az bulutlu
|SAKARYA
|- °C, 24°C
|Parçalı ve az bulutlu
|Bölge Genelinde
|-
|Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
|EGE
|A.KARAHİSAR
|- °C, 18°C
|Parçalı ve az bulutlu
|DENİZLİ
|- °C, 22°C
|Parçalı ve az bulutlu
|İZMİR
|- °C, 27°C
|Parçalı ve az bulutlu
|MUĞLA
|- °C, 24°C
|Parçalı ve az bulutlu
|AKDENİZ
|ADANA
|- °C, 24°C
|Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|ANTALYA
|- °C, 24°C
|Parçalı ve az bulutlu
|BURDUR
|- °C, 20°C
|Parçalı ve az bulutlu
|HATAY
|- °C, 23°C
|Parçalı ve az bulutlu
|Bölge Genelinde
|-
|Parçalı ve az bulutlu, doğusu ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Toroslar kesiminin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
|İÇ ANADOLU
|ANKARA
|- °C, 18°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|ESKİŞEHİR
|- °C, 21°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|KONYA
|- °C, 18°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|NEVŞEHİR
|- °C, 16°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Bölge Genelinde
|-
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
|BATI KARADENİZ
|BOLU
|- °C, 20°C
|Parçalı ve az bulutlu
|DÜZCE
|- °C, 23°C
|Parçalı ve az bulutlu
|KASTAMONU
|- °C, 20°C
|Parçalı ve az bulutlu
|ZONGULDAK
|- °C, 17°C
|Parçalı ve az bulutlu
|ORTA ve DOĞU KARADENİZ
|AMASYA
|- °C, 21°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|ARTVİN
|- °C, 15°C
|Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
|SAMSUN
|- °C, 18°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|TRABZON
|- °C, 16°C
|Çok bulutlu
|Bölge Genelinde
|-
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Rize ve Artvin çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
|DOĞU ANADOLU
|ERZURUM
|- °C, 12°C
|Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
|KARS
|- °C, 12°C
|Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
|MALATYA
|- °C, 17°C
|Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
|VAN
|- °C, 14°C
|Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Bölge Genelinde
|-
|Çok bulutlu, bölge genelinin (Hakkari ve Şırnak dışında) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
|GÜNEYDOĞU ANADOLU
|DİYARBAKIR
|- °C, 20°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|MARDİN
|- °C, 19°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|SİİRT
|- °C, 20°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|ŞANLIURFA
|- °C, 22°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Bölge Genelinde
|-
|Parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
