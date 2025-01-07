Yurdun doğusu buz kesti! Dışarı çıkanların kaşları ve kirpikleri donuyor

07 Ocak 2025 09:31 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 09:46

Yurt genelinde hakim olan dondurucu soğuklar özellikle doğu illerinde vatandaşlara oldukça zor anlar yaşattı. Hava sıcaklığının eksi 20'lere kadar düştüğü bölgede yoğun kar yağışı hayatı felç etti. Bölgenin en soğuk illerinden olan Ardahan'da ise kaydedilen görüntüler şaşkına çevirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından yurt genelinde dondurucu soğuklar etkisini iyiden iyiye göstermeye başladı. Yoğun kar​ yağışının esir aldığı doğu illerinde hayat durma noktasına geldi. Dondurucu soğuklar doğu bölgesinin en soğuk​ illerinden olan Ardahan​'ı adeta esir aldı.

"İŞTE HALİMİZ BU, KAŞLARIM VE KİRPİKLERİM DONDU"

Sabah saatlerinde etkisini artıran soğuk hava​ nedeniyle insanlar sadece ihtiyaçlarını gidermek için veya iş yerine gidebilmek için dışarı çıkabiliyor. Sabah saatlerinde birçok araç soğuktan çalışmadı. Sinan Yılmaz, Ardahan'da bu şekilde yaşamaya devam ettiklerini söyleyerek, "İşte halimiz bu, Ardahan'da eksi 20 derece ve üzerinde yaşamaya devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi kirpik ve kaşlarımız dondu" dedi.

Gece en düşük hava sıcaklıkları sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 19,8, Göle'de 25,5, Hanak'ta 18, Çıldır'da 18,5, Posof'ta 10,7 ve Damal'da 15 derece olarak kaydedildi.