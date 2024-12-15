Yurdun doğusu kara teslim: Tatil haberleri peş peşe geldi!

15 Aralık 2024 18:59 - Güncelleme : 15 Aralık 2024 19:52

Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesinde etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi. Artvin’de iki ilçede eğitime ara verildi. Karayolları ekipleri de karlı yollarda çalışmalarını sürdürüyor. Doğu Karadeniz'de de kar ve soğuk hava etkili oluyor. Ekipler sürücüleri ve vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı...

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Yurdun doğusunda Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi kara teslim oldu. Karadenizde zirveler kar yağışıyla beyaza büründü. Çay ve fındık bahçeleri karla kaplandı. Artvin’de olumsuz hava şartları nedeniyle Şavşat​ ve Yusufeli​ ilçelerinde 16 Aralık Pazartesi günü eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Olumsuz hava şartları nedeniyle Şavşat ve Yusufeli ilçelerinde 16 Aralık Pazartesi günü eğitime ara verildi. Şavşat Kaymakamlığı'ndan tapılan açıklamada, “İlçemizde devam eden olumsuz hava koşulları sonucunda ulaşımda yaşanabilecek aksamalar nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar ile halk eğitim merkezinde 16 Aralık Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel de aynı tarihte idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.

Ardahan-Şavşat ve Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda karla mücadele çalışmalarına başlandı. Kentin özellikle yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu. Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara Geçidi ile Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar Dağı mevkilerinin açılması için çalışma başlatıldı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Karayolları 183. Şube Şefliği'ne bağlı 18 kişilik ekip, söz konusu yollarda yoğun karla mücadele çalışması yürütüyor. Öncelikle küçük araçların geçişlerine açılması planlanan yollarda, daha sonra büyük araçlara izin verilecek.

Trabzon'da soğuk hava ve kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri il genelindeki kapanan 168 mahalle yolunun 144'ünü ulaşıma açtı.

Köprübaşı'nda 4, Sürmene'de 2, Araklı'da 6, Çaykara'da 5 ve Tonya'da 7 olmak üzere toplam 24 mahalle yolunun açılması için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Ekipler, bugün itibarıyla kapanan tüm mahalle yollarını ulaşıma açmayı hedefliyor.