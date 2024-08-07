Yürek dağlayan feryat! Bir babanın evladına son bakışı herkesi kahretti: "O daha çok küçüktü"

07 Ağustos 2024 15:31 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 16:07

Kuyumcu dükkanı değil, aşiret düğünü! Takılan para ve altın miktarı şoke etti: Ziynetler cam fanusta geldi

Kuyumcu dükkanı değil, aşiret düğünü! Takılan para ve altın miktarı şoke etti: Ziynetler cam fanusta geldi

Antalya'nın Kepez ilçesi Altıayak Mahallesi'nde yaşanan kazada, 14 yaşındaki Sadi B., karşı taraftan gelen 17 yaşındaki O.S.T.'nin kullandığı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle 14 yaşındaki motosiklet sürücüsü metrelerce savruldu.

Küçük çocuk yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Araç ise yaklaşık 50 metre ileride refüje çıkarak durabildi.

Kazayı görerek olay yerine gelen vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi yaptığı kontrollerde motosiklet sürücüsü Sadi B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşı küçük olan araç sürücüsü O.S.T., polis ekipleri tarafından karakola götürüldü. Bu sırada olayı haber alarak kaza yerine gelen Sadi B.'nin yakınları sinir krizi geçirdi.

EVLADINA BÖYLE VEDA ETTİ

Telefonla ulaşılan ve olay yerine çağrılan Sadi B.'nin babası oğlunun cansız bedenini görünce büyük üzüntü yaşadı. Acılı baba, Sadi B.'nin üzerine örtülen örtüyü kaldırarak oğlunun yüzüne uzun uzun baktı. Acılı babanın bu hali görenlerin yüreklerini sızlattı. Bu sırada olayı haber alarak kaza yerine gelen bir başka yakını ise sinir krizi geçirerek bayıldı. Baygınlık geçiren şahsı akrabaları araca alarak hastaneye götürdü. Sadi B.'nin cansız bedeni Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmasının ardından yakınları tarafından tabuta konularak Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.