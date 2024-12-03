Yürek yakan olay: Ayaklarını çapa makinesine kaptıran genç hayatını kaybetti

03 Aralık 2024 05:42 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 05:46

Batman'ın Kozluk ilçesinde tarlada çalışırken iki ayağını birden çapa makinesine kaptıran 20 yaşındaki genç, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan genç adam kurtarılamadı.

Batman​'da bir kişi tarlada çalışırken iki ayağını da çapa makinesine kaptırarak ağır yaralanan genç adam kurtarılamadı. Edinilen bilgilere göre, Kozluk​ ilçesine bağlı Bölükkonak köyünde çapa makinesi ile tarlayı çapalayan İsa Tarhan (20), dengesini kaybederek iki ayağını da çapa makinesine kaptırdı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

GENÇ ADAM KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Tarhan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.