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Yürekler ağza geldi! Çok sayıda işçi hastaneye kaldırıldı: AFAD ekipleri bölgede

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
02 Haziran 2024 11:33 - Güncelleme : 02 Haziran 2024 11:43
Yürekler ağza geldi! Çok sayıda işçi hastaneye kaldırıldı: AFAD ekipleri bölgede

Bolu'da beyaz et üretimi yapan bir fabrikada, amonyak gazından etkilenen 18 işçi hastaneye kaldırıldı. AFAD ekiplerinin gaz tahliye çalışması devam ediyor.

Bolu'da beyaz et üretimi yapan bir firmaya ait fabrikanın kesimhanesinde işçilerde baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleri görülmesi üzerine durumu ekiplere bildirildi. İhbar üzerine fabrikaya 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Fabrikaya ulaşan AFAD ekipleri, yapılan kontrollerde amonyak gazı sızıntısı tespit etti. Gazdan etkilenen 18 işçi, özel kıyafetli sağlık ekipleri tarafından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) Merkezi'ne getirildi.

Yürekler ağza geldi! Çok sayıda işçi hastaneye kaldırıldı: AFAD ekipleri bölgede - 1. Resim

İŞÇİLERİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Merkezde gazdan arındırıldıktan sonra İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yürekler ağza geldi! Çok sayıda işçi hastaneye kaldırıldı: AFAD ekipleri bölgede - 2. Resim

Bu arada sızıntı sorunu giderilen fabrikada, AFAD ekipleri gaz tahliye çalışması yürüttü.

Kaynak: tgrthaber.com
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